La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría tiene nuevo presidente

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Olavarría llevó adelante su Asamblea Anual Ordinaria, un encuentro que reunió a socios, integrantes del Cuerpo Activo, Cuerpo de Reserva y miembros de la Comisión Directiva. Durante la reunión se aprobaron los puntos previstos en el orden del día y se concretó la renovación de autoridades de la institución.

Como resultado de la distribución de cargos realizada por el Consejo Directivo, Jorge Padín asumió la presidencia de la Asociación. Por su parte, Hugo Fayanás culminó su mandato al frente de la entidad y continuará formando parte de la conducción institucional desde la vicepresidencia.

Durante la asamblea se realizó un reconocimiento a la gestión encabezada por Fayanás, quien agradeció el acompañamiento recibido durante sus años de mandato y destacó el trabajo realizado junto al Consejo Directivo, el Cuerpo Activo y las distintas áreas. También manifestó su apoyo a la nueva conducción.

Posteriormente, el nuevo presidente, Jorge Padín, agradeció la confianza depositada para asumir la responsabilidad y remarcó la importancia de continuar trabajando de manera conjunta con el Cuerpo Activo, la Jefatura y todos los sectores que integran la institución.

Por su parte, el comandante general Raúl Ferreira tomó la palabra para evaluar la gestión de Hugo Fayanás, sobre la cual destacó las inversiones concretadas en equipamiento, seguridad y operatividad.

«Fue una gestión que apostó fuertemente al crecimiento de la institución, priorizando el bienestar y la seguridad de los bomberos mediante la incorporación de nuevos equipos, herramientas y elementos de protección que hoy nos permiten brindar una respuesta más eficiente a la comunidad», expresó Ferreira.

Asimismo, el jefe del Cuerpo Activo manifestó el compromiso de la Jefatura de acompañar a Jorge Padín en esta nueva etapa institucional para continuar el desarrollo de la entidad.