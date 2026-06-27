Murió Ernestina Pais: su auto fue arrollado por un tren

La conductora televisiva Ernestina País, de 54 años, murió este viernes al protagonizar un accidente ferroviario en un paso a nivel de San Isidro.

Según confirmaron a Infobae, la mujer conducía un Honda Civic cuando intentó cruzar las vías en la intersección de Sáenz Peña y El Cano con la barrera baja, momento en el que el vehículo fue embestido por una formación del Tren de la Costa.

El impacto se produjo sobre el lateral del conductor: murió en el acto.