Eduardo Amaya: “Hubo muchos compañeros que quedaron en el camino y sabemos lo que significan esas políticas”

Representantes del Sindicato de Luz y Fuerza de Olavarría participaron esta semana del LXVIII° Congreso Ordinario de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, que se desarrolló en Mar del Plata con la presencia de dirigentes y delegados de organizaciones gremiales de todo el país.

La delegación olavarriense estuvo integrada por el secretario general, Eduardo Amaya; el secretario adjunto, Emmanuel Tambucci; y los representantes de la Secretaría Gremial, Lucas Naya y Rodrigo Fernández. El encuentro reúne a referentes del sector para debatir la actualidad del movimiento obrero, la situación energética y las políticas gremiales para los próximos años.

En ese marco, Amaya trazó un diagnóstico crítico sobre el escenario social y laboral que atraviesa la Argentina. “Más que expectativa, tenemos la esperanza de poder encontrar caminos para mejorar una situación extremadamente compleja a nivel social y laboral”, afirmó.

El dirigente sostuvo que la pérdida de puestos de trabajo es una de las principales preocupaciones de los trabajadores y destacó la importancia de la unidad sindical frente al contexto actual. “Poder juntarnos hoy, poder estar unidos, es extremadamente importante. La empatía con nuestros conciudadanos y la unidad son la base sólida de todo lo que se va a construir”, señaló.

Al referirse a los desafíos que enfrenta el sector, Amaya recordó las consecuencias que tuvieron los procesos de privatización de la década de 1990 sobre los trabajadores de la actividad.

“Entiendo que las privatizaciones, tal como se están planteando hoy, nosotros ya las vivimos en los años noventa. Hubo muchos compañeros que quedaron en el camino y sabemos lo que significan esas políticas para los trabajadores”, expresó.

Asimismo, consideró que el movimiento obrero deberá afrontar una etapa de importantes definiciones y remarcó el papel que tendrán las organizaciones sindicales en ese proceso.

“El desafío que va a venir va a ser muy importante. Por eso la unidad es fundamental y es la base sobre la que debemos seguir construyendo”, concluyó.

Durante el congreso se desarrollan instancias de debate, análisis y definición de políticas gremiales vinculadas a la defensa de los derechos laborales y al fortalecimiento de la actividad sindical en todo el país.