Emitieron alerta amarilla por lluvias para Olavarría y la región

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por lluvias para Olavarría, General La Madrid y Laprida. El aviso anticipa precipitaciones persistentes durante las próximas horas y advierte sobre fenómenos que podrían generar inconvenientes temporarios en actividades cotidianas.

Según el organismo, se esperan acumulados de entre 30 y 60 milímetros de lluvia, aunque esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunos sectores. Además, no se descarta que las precipitaciones estén acompañadas por actividad eléctrica.

Para la noche de este jueves se pronostican lluvias fuertes, con probabilidades de ocurrencia de entre el 40 y el 70 por ciento. La temperatura rondará los 12 grados, con vientos del noreste de entre 7 y 12 kilómetros por hora.

La inestabilidad continuará durante la madrugada y la mañana del viernes, período en el que se mantendrá el pronóstico de lluvias fuertes. Hacia la tarde podrían registrarse tormentas aisladas, mientras que la temperatura máxima alcanzaría los 17 grados.

Por la noche, en tanto, el cielo permanecerá mayormente nublado y disminuirán las probabilidades de precipitaciones. Los vientos continuarán con intensidades de entre 7 y 12 kilómetros por hora, rotando del noreste al sudeste.