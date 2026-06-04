Rechazaron la libertad condicional del condenado por el asesinato de Leandro Pianciola

«No se advierte -por el momento- un cambio subjetivo positivo en el penado -en el plano psicológico- que dé cuentas de que está preparado para reintegrase a la sociedad en un ámbito libre», sostuvo el juez Carlos Paulino Pagliere al fundamentar el rechazo al pedido de libertad condicional de Luis Nicolás María, condenado por el homicidio de Leandro Hernán Pianciola ocurrido en Olavarría en abril de 2012.

La decisión fue confirmada por la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Azul.

El fallo ratificó la resolución dictada en primera instancia por el Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de Azul, con sede en General Alvear, que había denegado el beneficio solicitado por la defensa del condenado.

En su voto, al que adhirieron los jueces Damián Pedro Cini y Gustavo Agustín Echevarría, Pagliere analizó los requisitos legales exigidos para acceder a la libertad condicional y concluyó que, aunque María cumple con varios de ellos, no se encuentra acreditado un pronóstico favorable de reinserción social.

El camarista destacó que el interno se encuentra alojado desde 2020 en régimen abierto en la Unidad Penal N° 7 de Azul, posee conducta ejemplar y no registra condición de reincidente. También señaló que el delito por el que fue condenado no integra el listado que impide legalmente acceder al beneficio.

Sin embargo, sostuvo que los distintos informes psicológicos incorporados al expediente reflejan aspectos negativos que impiden considerar que exista un proceso reflexivo suficiente respecto del hecho cometido.

Al respecto, afirmó que «los plurales, congruentes y trascendentes elementos negativos analizados revelan una ausencia de un pronóstico de reinserción social favorable».

La resolución cita informes profesionales que señalan dificultades en la capacidad de empatía, ausencia de intentos reparatorios por el daño ocasionado y escasa elaboración crítica sobre las consecuencias de sus acciones. También fue valorado un informe reciente de la Sección Sanidad que indicó escaso compromiso con el tratamiento psicológico y falta de capacidad reflexiva durante las entrevistas.

Además, la Cámara observó que el condenado registra 21 expedientes disciplinarios durante su permanencia en el sistema penitenciario y que aún mantiene vigentes dos sanciones consideradas graves por episodios de agresión física.

Pagliere también aclaró que el informe favorable emitido por el Departamento Técnico Criminológico no resulta vinculante para los jueces y recordó que la evaluación final corresponde al Poder Judicial.

«La concesión de derechos relevantes no puede depender de una apreciación técnica emitida por una autoridad administrativa», señaló en uno de los tramos de su voto.

Luis Nicolás María fue condenado por el homicidio de Leandro Hernán Pianciola, ocurrido el 29 de abril de 2012 en Olavarría, durante un episodio vinculado a un espectáculo deportivo. La condena original de 18 años de prisión fue reducida posteriormente a 16 años por el Tribunal de Casación bonaerense. La pena vencerá el 28 de abril de 2028.

Con estos fundamentos, la Cámara rechazó el recurso presentado por la Defensa Oficial y confirmó la negativa a conceder la libertad condicional.