Volvieron a negar salidas transitorias del olavarriense condenado por el crimen de Leandro Pianciola

La Cámara Penal de Azul confirmó este martes un nuevo rechazo al pedido de salidas transitorias Luis Nicolás María, condenado por el homicidio de Leandro Pianciola, ocurrido en Olavarría en 2012.

El Tribunal consideró que no existe una evaluación criminológica favorable que permita conceder el beneficio y avaló la decisión adoptada en primera instancia por la jueza de Ejecución.



Los fundamentos del rechazo



Según surge de la resolución a la que accedió En Línea Noticias, los magistrados valoraron informes psicológicos y periciales que no evidencian avances suficientes en el proceso de reinserción social del interno. En particular, se señaló que no hubo modificaciones positivas respecto de evaluaciones anteriores y que persisten indicadores negativos vinculados a su personalidad, manejo de la conflictividad y ausencia de una autocrítica consolidada sobre el hecho cometido.



Además, se tuvo en cuenta la trayectoria intracarcelaria, que incluye sanciones disciplinarias graves registradas en los últimos años, y se concluyó que el condenado aún no logró generar la confianza que exige el régimen de salidas transitorias.



La Cámara también descartó los argumentos de la Defensa Oficial, que había cuestionado el carácter subjetivo de los informes psicológicos y sostenido que se cumplían los requisitos legales. Para los jueces, los dictámenes técnicos y criminológicos fueron claros al desaconsejar el otorgamiento del beneficio en esta etapa.



En consecuencia, el Tribunal resolvió rechazar el recurso de apelación y confirmar la negativa a las salidas transitorias, entendiendo que el interno debe permanecer por un tiempo prudencial en el régimen actual.

La condena por el crimen de Leandro Pianciola

Luis Nicolás María fue detenido el 29 de abril de 2012, luego del homicidio de Leandro Hernán Pianciola, ocurrido a la salida de un partido de fútbol en la ciudad de Olavarría. En octubre de 2013 fue condenado en juicio oral a 18 años de prisión por homicidio doblemente agravado por el uso de arma de fuego y por haberse cometido en ocasión de un espectáculo deportivo.



Tras recursos interpuestos por la defensa, el Tribunal de Casación Penal bonaerense redujo la pena a 16 años de prisión, manteniendo las inhabilitaciones para concurrir a espectáculos deportivos y, de manera perpetua, al estadio del Racing Club de Olavarría. La sentencia quedó firme en julio de 2022 y la pena vencerá el 28 de abril de 2028.