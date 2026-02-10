Siniestro vial en el microcentro

Durante la mañana de este martes se registró un hecho de tránsito en la intersección de las calles Sargento Cabral y Lavalle. El impacto fue protagonizado por una camioneta Citroën Berlingo y una motocicleta de 350cc.

En el vehículo de menor porte circulaban un hombre y su madre, una mujer de avanzada edad. Ambos fueron asistidos en el lugar por personal médico del Hospital Municipal, aunque no fue necesario su traslado al centro de salud.

En el sitio del hecho trabajó personal policial del Comando de Patrullas Olavarría (CPO).

(En Línea Noticias)