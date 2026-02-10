Maria Adela Casamayor intimó al coordinador de la séptima sección de La Libertad Avanza
La concejal de Olavarría, Maria Adela Casamayor, envió una carta documento al coordinador de la Séptima Sección Electoral, Pablo Jesús Disalvo. La medida responde a la publicación de un comunicado el pasado 2 de enero donde se anunciaba la expulsión de la edil de la fuerza política.
Casamayor solicita que en un plazo de 48 horas se ratifiquen o rectifiquen los términos de dicha publicación. La concejal sostiene que no existió un proceso previo ni notificación, lo que representa una violación a los procedimientos de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
En la intimación, se requiere información sobre la existencia de un acta de expulsión, la conformación de una Junta Disciplinaria y la apertura de un sumario. También solicita aclarar las funciones de Santiago Zaffora dentro de la estructura partidaria.
La edil denunció haber recibido maltratos verbales y presiones por parte de Disalvo, Santiago Zaffora y Guillermo Lascano. Según el documento, estos hechos exceden el marco del debate político y afectan su reputación personal y carrera política.
El texto fundamenta el reclamo en la Ley 23.298 para garantizar el derecho a la defensa y la democracia interna. La concejal hizo reserva de iniciar acciones legales civiles y penales por daños y perjuicios, así como de realizar presentaciones ante la Justicia Federal con competencia electoral.
