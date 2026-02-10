Convocatoria abierta para los premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda

Imagenes Mauricio Latorre

El Honorable Concejo Deliberante de Olavarría realizó la presentación oficial de la XV edición de los Premios Dina Pontoni y Florentina Gómez Miranda. La entrega se llevará adelante el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

La convocatoria busca reconocer la tarea informal o formal de mujeres de la comunidad que merecen ser distinguidas por su esfuerzo y labor comunitaria. Los premios son organizados por la Comisión de Género, integrada por las concejalas Guillermina Amespil, Telma Cazot, María Adela Casamayor y Liliana Schwindt.

La inscripción para proponer candidatas permanecerá abierta hasta el 27 de febrero. El proceso puede realizarse de manera online a través de un formulario o de forma presencial en la mesa de entrada del Concejo Deliberante, de lunes a viernes.

Las categorías incluyen arte, cultura, deporte, compromiso sociocomunitario, tecnología, ciencia, política, derechos humanos y comunicación. Además de los reconocimientos individuales, se entregará el Premio Florentina Gómez Miranda a proyectos colectivos gestionados y coordinados por grupos de mujeres. El máximo galardón de la ceremonia será el Premio Dina Pontoni, elegido entre las ganadoras de todas las categorías.

Para esta edición 2026 se adoptó el lema de ONU Mujeres: «Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas». La ceremonia de entrega se realizará en el Teatro Municipal.

Desde la organización destacaron que pueden volver a ser propuestas aquellas mujeres que no fueron premiadas en años anteriores, e incluso quienes ya recibieron la distinción si ha pasado un tiempo determinado. (En Línea Noticias)

La inscripción podrá realizarse de manera online a través del formulario habilitado y, quienes prefieran hacerlo de forma presencial, podrán acercarse a la Mesa de Entrada del Honorable Concejo Deliberante, de lunes a viernes de 8 a 13 horas, en Alsina 2785.

Asimismo, las integrantes de la Comisión de Género se abocarán a la identificación de proyectos colectivos liderados por mujeres que serán distinguidos con los Premios “Florentina Gómez Miranda”.

El lema elegido para esta edición es “Derechos, justicia y acción por y para todas las mujeres y niñas”, en consonancia con el tema propuesto por ONU Mujeres para el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras 2026, que convoca a derribar barreras estructurales que impiden la igualdad ante la justicia, como leyes discriminatorias, protecciones legales insuficientes y prácticas y normas sociales que vulneran los derechos de mujeres y niñas.

Las categorías de los Premios Dina Pontoni son: Compromiso con el Desarrollo Sociocomunitario; Compromiso con la política y los Derechos Humanos; Compromiso con el arte, la cultura y la espiritualidad; Compromiso con la educación, la ciencia, la tecnología y el ambiente; Compromiso con el derecho a la información y la comunicación; Compromiso con el deporte; Compromiso con la empresa, el comercio y la economía popular; Compromiso con el campo y la vida rural; Compromiso con la salud; y Compromiso con la igualdad y la equidad de género.

Formulario de inscripción online: https://forms.gle/77zURVCoecD4JSU69