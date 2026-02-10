Encuentro Therian en Olavarría: invitan a una la comunidad que se identifica con animales convoca a una juntada en el Parque «Raúl Alfonsín»

Ph: Ilustración.

La comunidad therian de Olavarría se estaría convocando a una juntada abierta y gratuita para este domingo 22, a las 18:00, con el objetivo de encontrarse, compartir experiencias y visibilizar esta forma de identidad que en las últimas semanas comenzó a tener mayor presencia en redes sociales y medios nacionales.

Según la convocatoria difundida, el encuentro propone un espacio de “buena vibra”, intercambio entre pares, uso de accesorios simbólicos y toma de fotografías.

La participación es libre.

El encuentro tendrá como sede del Parque «Raúl Alfonsín» o Parque Sur.

El término therian refiere a personas que sienten una identificación interna y profunda con un animal no humano, desde una dimensión psicológica, espiritual o identitaria. Quienes se reconocen como therians aclaran que no se trata de creer que son animales en sentido biológico, sino de una vivencia subjetiva que forma parte de su identidad personal.

Especialistas y abordajes periodísticos señalan que el therianismo no constituye una práctica homogénea. Cada persona puede experimentar y expresar esa identidad de manera distinta, sin que exista una forma única o reglas establecidas dentro de la comunidad.

A diferencia del llamado furry fandom, que se vincula principalmente con lo artístico, estético o el cosplay de personajes animales antropomorfos, los therians describen su vínculo con el animal como interno y persistente, más allá del uso ocasional de accesorios o representaciones externas.

La juntada prevista en Olavarría se enmarca en una tendencia que comenzó a replicarse en distintas ciudades del país, donde personas que comparten esta identidad buscan espacios públicos de encuentro, socialización y apoyo, en un contexto de mayor visibilidad y debate social.