San Cayetano difundió los horarios de misas y actividades pastorales para febrero

La parroquia San Cayetano dio a conocer el cronograma de misas y actividades pastorales previstas para el mes de febrero, que incluye celebraciones durante la semana, encuentros de retiro, cursos de formación y horarios del Santo Rosario en distintas capillas.

Según se informó, las misas entre semana en San Cayetano se celebrarán el martes 10, miércoles 11 y jueves 12 de febrero, todas a las 19 horas.

Además, este martes 10, en la parroquia San Vicente, se realizará un nuevo encuentro de los retiros de verano, en el horario de 20 a 22 horas. La actividad estará a cargo del padre Juan Alberto y se solicita a los participantes llevar mate, Biblia y elementos para tomar nota.

En cuanto a las celebraciones del fin de semana, el sábado 14 de febrero habrá misa en Perpetuo Socorro a las 18 horas y en Ceferino a las 20 horas. El domingo 15, la misa se celebrará en Sagrado Corazón a las 9 horas y en San Cayetano a las 10.30 horas.

También se anunció el curso de verano de catequesis, que se desarrollará en el Seminario Diocesano el sábado 21 de febrero, de 9 a 15.30 horas.

Por último, se recordaron los horarios del Santo Rosario, que se reza los martes a las 18.30 en Perpetuo Socorro, los miércoles a las 18.30 en San Cayetano y diariamente a las 8 horas en la capilla San Antonio.