Se suspende por 90 días el programa MESA

Desde el 1° de mayo y por tres meses, la Provincia frenó la entrega de las cajas de alimentos que llegaban a más de 2 millones de alumnos.

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires suspendió por 90 días la entrega del Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), una medida que afecta a más de 2 millones de alumnos bonaerenses que mensualmente recibían una caja con alimentos básicos valuada en unos $15.000.

La decisión fue formalizada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, mediante una resolución que establece una «reasignación de partidas». Desde la Provincia argumentan que la medida responde a la «profunda recesión» y al incumplimiento de transferencias por parte del Gobierno nacional, al que le reclaman una deuda de unos $220.000 millones destinados al Servicio Alimentario Escolar (SAE).

Cruces entre Nación y Provincia

La tensión entre ambos gobiernos escaló en los últimos días. Intendentes bonaerenses, junto a la vicegobernadora Verónica Magario y el propio Larroque, se movilizaron hasta la sede porteña de Capital Humano para reclamar los fondos adeudados. La ministra Sandra Pettovello evitó recibirlos y los esperó con un cartel que decía: «Intendentes diríjanse a quien corresponda. Si su gobernador no sabe administrar, que deje paso a quienes saben.»

El gobernador Axel Kicillof respondió: «El Gobierno nacional no puede hacerse más el distraído: al mismo tiempo que provoca una crisis económica muy profunda, recorta presupuestos en asistencia alimentaria.»

Qué ofrece la Provincia como alternativa

Frente a la suspensión del MESA, la Provincia anunció un incremento del 30% en el SAE, que asiste con desayuno, almuerzo y merienda a 2.500.000 alumnos de escuelas públicas, con una inversión adicional de $13.000 millones mensuales. También subió un 25% lo destinado a programas como el ENVIÓN y Más Vida, y duplicó las transferencias de asistencia alimentaria a los municipios.

El MESA había nacido en 2020, durante la pandemia, como refuerzo ante el cierre de comedores escolares. Con el tiempo, la caja se fue achicando, pero seguía siendo un sostén clave para más de 2 millones de familias en toda la provincia. Sostener el programa hasta fin de año requeriría unos $200.000 millones, fondos que Nación, por ahora, no está dispuesta a liberar.