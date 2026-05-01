Medicamentos bonaerenses: detalles de los 45 fármacos que llegarán a los municipios
El gobernador Axel Kicillof anunció un refuerzo en el envío de medicamentos en medio de la polémica por el cierre del Plan Remediar.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires enviará en dos semanas las primeras partidas de los 45 fármacos que buscan paliar, en parte, el desfinanciamiento del Plan Remediar a cargo de la administración nacional.
Se trata del programa Medicamentos Bonaerenses, que garantiza la cobertura pública de remedios para el tratamiento de enfermedades prevalentes.
Los 45 medicamentos que serán enviados por la Provincia
- ACENOCUMAROL 4 MG – COMPRIMIDOS
- ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG – COMPRIMIDOS
- ACIDO URSODESOXICOLICO 300 MG – COMPRIMIDOS
- AMIODARONA 200 MG – COMPRIMIDOS
- AMLODIPINA BESILATO 5 MG – COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA 500 MG – COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA SUSPENSION 500 MG/5ML X 90 ML
- AMOXICILINA/CLAVULANICO 875/125 MG – COMPRIMIDOS
- AMOXICILINA/CLAVULANICO SUSPENSIÓN 250/62,5 MG X 90 ML
- ATENOLOL 50 MG – COMPRIMIDOS
- ATORVASTATINA 20 MG – COMPRIMIDOS
- BETA METIL PREDNISONA GOTAS 4 MG/ML FRASCO X 15 ML
- BETA METIL PREDNISONA 40 MG – COMPRIMIDOS
- BISOPROLOL 5 MG – COMPRIMIDOS
- CALCIO CARBONATO 1250 MG – COMPRIMIDOS
- CARVEDILOL 12,5 MG – COMPRIMIDOS
- CARVEDILOL 25 MG – COMPRIMIDOS
- CARVEDILOL 6,25 MG – COMPRIMIDOS
- CEFALEXINA 500 MG – COMPRIMIDOS
- CEFALEXINA SUSPENSION 500 MG/5ML
- CIPROFLOXACINA 500 MG – COMPRIMIDOS
- CLARITROMICINA 500 MG – COMPRIMIDOS
- CLARITROMICINA SUSPENSION 250MG/5ML
- CLINDAMICINA 300 MG – COMPRIMIDOS
- CLOPIDOGREL 75 MG – COMPRIMIDOS
- ENALAPRIL 10 MG – COMPRIMIDOS
- ENALAPRIL 5 MG – COMPRIMIDOS
- FLUCONAZOL 100 MG – COMPRIMIDOS
- FUROSEMIDA 40 MG – COMPRIMIDOS
- HIDROCORTISONA 10 MG – COMPRIMIDOS
- HIERRO, SULFATO 200 MG – COMPRIMIDOS
- IBUPROFENO 400 MG – COMPRIMIDOS
- LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG – COMPRIMIDOS
- LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG – COMPRIMIDOS
- MESALAZINA 1000 MG – COMPRIMIDOS
- MESALAZINA 500 MG – COMPRIMIDOS
- METRONIDAZOL 250 MG/ 5 ML SUSPENSION X 120 ML
- METRONIDAZOL 500 MG – COMPRIMIDOS
- MONTELUKAST 10 MG – COMPRIMIDOS
- PARACETAMOL 500 MG – COMPRIMIDOS
- PENICILINA G BENZATINICA 2400000 UI – AMPOLLA
- SALBUTAMOL SULFATO 5 G / 100 ML – SOLUCION PARA NEBULIZACION
- TAMSULOSINA CLORHIDRATO 4 MG – COMPRIMIDOS
- TRIMETROPRIMA SULFAMETOXASOL JARABE 200/40 MG/5ML
- VITAMINA D2 1000000 UI / 100 ML, ENVASE X 10 ML