La Suprema Corte sale a presionar: Reclama autarquía y cobertura de vacantes

La Suprema Corte de Justicia bonaerense volvió a exponer tensiones con el gobierno de Axel Kicillof y la Legislatura al reclamar autarquía financiera para el Poder Judicial y advertir por la persistencia de vacantes sin cubrir, una situación que el propio tribunal calificó como una afectación institucional.

Encabezado por su presidente, Sergio Torres, el máximo tribunal presentó el proyecto “Fortalecimiento del Poder Judicial”, con el que busca administrar sus propios recursos sin depender del Ejecutivo, en un planteo que vuelve a poner bajo cuestionamiento la relación del gobierno provincial con la Justicia.

Durante el acto, Torres remarcó que la Corte funciona desde hace años con solo tres de sus siete integrantes, una situación que calificó de inédita y que volvió a atribuir a la falta de definiciones políticas.

“Este superior tribunal se encuentra inéditamente desintegrado”, sostuvo el magistrado. Y agregó: “La cobertura de las vacantes en la Corte no es una cuestión administrativa: es una condición institucional básica”.

Según señaló, pasaron 2.292 días desde la primera vacante y casi 800 días desde la salida de Luis Genoud, sin que la administración provincial logre completar la integración del tribunal.

El reclamo no se limitó a la Corte. También apuntó a la falta de cobertura en el resto del Poder Judicial, donde todavía persisten más de 200 vacantes, pese a las designaciones concretadas en los últimos años.

Si bien Torres reconoció avances parciales, el mensaje dejó expuestas demoras que siguen impactando en el funcionamiento judicial bonaerense y que desde el propio ámbito tribunalicio observan como una deuda de gestión.

La discusión cobra mayor relieve en medio de negociaciones políticas para completar los cuatro lugares faltantes en la Suprema Corte, una definición que continúa empantanada.

Otro de los ejes centrales fue el pedido de autonomía presupuestaria, con cuestionamientos directos al esquema actual de financiamiento.

“No hay independencia judicial posible sin autarquía financiera”, afirmó Torres, al sostener que depender de otro poder para definir recursos condiciona al sistema judicial.

El planteo pone el foco sobre el manejo presupuestario del Ejecutivo provincial. Desde la Corte remarcaron que el 90% del presupuesto judicial se destina a salarios, y sostuvieron que sin mayor capacidad de administración propia se resiente el servicio de justicia.

“No hay independencia real sin autonomía financiera ni servicio de justicia eficaz sin capacidad de gestión”, insistió el presidente del tribunal.

La presentación del proyecto, respaldada por el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados y la Asociación Judicial Bonaerense, fue leída como una señal política hacia el gobierno de Kicillof y el Poder Legislativo.

Con la Corte incompleta, centenares de cargos pendientes y un pedido explícito de independencia presupuestaria, el máximo tribunal dejó planteado un fuerte reclamo institucional que volvió a exponer cuestionamientos sobre la gestión provincial en materia judicial.