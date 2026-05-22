Judiciales bonaerenses reclamaron recomposición salarial y medidas por la crisis de IOMA

La Asociación Judicial Bonaerense participó este jueves de la Mesa de Monitoreo de Inflación realizada en el Ministerio de Economía bonaerense, donde reclamó una urgente recomposición salarial, medidas de alivio financiero para trabajadores estatales y respuestas ante la situación que atraviesa IOMA.

Del encuentro participaron el viceministro de Economía bonaerense, Nicolás Todesca, y el director de Negociación Colectiva, Juan Pablo Lorenzo, junto a representantes técnicos de los ministerios de Trabajo y Economía. Por la AJB estuvo presente el secretario general del gremio, Hugo Russo.

Durante la reunión, el Ejecutivo provincial realizó un análisis de la situación económica y social actual y detalló el impacto de la caída del empleo, la disminución de la recaudación y la reducción de fondos nacionales destinados a la Provincia.

En representación del gremio judicial, Russo planteó la necesidad de que la convocatoria paritaria prevista para junio contemple una recomposición salarial que permita recuperar el poder adquisitivo afectado por la inflación.

Además, sostuvo que debe reconocerse “el esfuerzo y la sobrecarga laboral” que atraviesan trabajadores y trabajadoras judiciales frente al incremento de la litigiosidad en todos los fueros.

Otro de los puntos planteados por la AJB estuvo vinculado al pago del aguinaldo. Desde el sindicato expresaron preocupación por la liquidación y reclamaron precisiones sobre el cronograma de pago.

En relación a la obra social bonaerense, el gremio pidió la conformación de una mesa específica para abordar la situación de IOMA con participación del organismo, los sindicatos y el Ejecutivo provincial en el ámbito del Ministerio de Trabajo.

Russo advirtió sobre “la grave crisis prestacional” que atraviesa la obra social, especialmente en el interior bonaerense, y destacó el rol de contención que cumplen los coseguros sindicales.

Por otra parte, la AJB también solicitó avanzar en mecanismos de desendeudamiento para trabajadores estatales mediante herramientas de refinanciación y beneficios específicos junto al Banco Provincia.

Asimismo, pidió implementar mecanismos diferenciales vinculados a Cuenta DNI para trabajadores y trabajadoras estatales.

Tras escuchar los planteos de los distintos gremios, representantes del Ejecutivo provincial señalaron que una vez definido el cronograma de pago del aguinaldo se convocará a una nueva reunión paritaria.

También indicaron que trasladarán al Ministerio de Trabajo el reclamo realizado por la AJB respecto de IOMA para evaluar la conformación de una mesa específica sobre la situación de la obra social.