CoNverSo | Marina Fal: “Hay abogados que hacen un negocio de la desgracia”

La presidenta de Nativa, Marina Fal, dejó una de las declaraciones más fuertes del segundo episodio de la segunda temporada de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton.

Durante una extensa charla, la empresaria abordó la problemática del fraude en el sistema asegurador argentino, cuestionó el crecimiento de la litigiosidad y apuntó directamente contra determinados sectores vinculados a la industria del juicio.

“Hay abogados que hacen un negocio de la desgracia de la víctima”, afirmó. Fal explicó que el fenómeno afecta especialmente a algunas zonas del país y sostuvo que detrás de muchos reclamos existen estructuras organizadas que terminan perjudicando tanto a las compañías como a los propios asegurados.

“Van a los velatorios, van a los entierros, buscan clientes ahí. Eso existe y es gravísimo”, expresó durante la entrevista.

En ese sentido, remarcó que el problema no sólo tiene consecuencias económicas sino también sociales y judiciales. “Hay estudios que viven de eso. Hay toda una organización alrededor de determinados siniestros”, aseguró.

La titular de Nativa indicó además que existen jurisdicciones donde la judicialización condiciona directamente el funcionamiento de las aseguradoras y reconoció que eso influye incluso en las decisiones empresariales de expansión.

“No iríamos al Conurbano porque el fraude es materia diaria”, señaló al referirse a algunas zonas de la provincia de Buenos Aires.

A lo largo de la entrevista, Fal explicó que muchas compañías deben destinar enormes recursos económicos a afrontar litigios y maniobras fraudulentas que finalmente impactan en toda la cadena aseguradora.

También defendió la necesidad de controles estatales y de organismos regulatorios fuertes para supervisar el funcionamiento del sistema.

“La Superintendencia de Seguros no puede desaparecer”, remarcó.

Durante el episodio, la empresaria además repasó la historia de Nativa, el origen olavarriense de la compañía, el proceso de recuperación de la empresa y los desafíos actuales del sector asegurador.

El segundo episodio de la nueva temporada de CoNverSo ya se encuentra disponible en el canal de YouTube de En Línea Noticias.