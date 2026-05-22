El Banco Provincia incorporó una IA al home banking que resuelve consultas, transferencias e inversiones

Se llama PIA esde apertura de cuentas comitentes y cuotapartistas hasta suscripción y rescate de Fondos Raíces, entre otras. También responde consultas financieras.

La banca pública bonaerense sumó a su home banking para personas un asesor financiero conversacional basado en Inteligencia Artificial, que realiza múltiples operaciones, desde apertura de cuentas comitentes y cuotapartistas hasta suscripción y rescate de Fondos Raíces, entre otras. También responde consultas y brinda información financiera de manera ágil, segura y en un lenguaje natural.

«Banco Provincia integró en su home banking un nuevo servicio de asistencia inteligente que realiza operaciones mientras conversa con la persona usuaria, un avance que facilita la experiencia en la plataforma gracias a la incoproración de IA generativa», se informó en un comunicado.

El chat bot PIA funciona como un asesor digital que interactúa con la persona usuaria y puede realizar múltiples operaciones guiadas. Se encuentra disponible tanto en la versión web del homebanking como desde la app BIP Móvil y se visualiza a través de un acceso específico en la pantalla principal o desde el menú lateral.

El asistente realiza las operaciones bancarias con la validación del cliente. Puede hacer trámites simples como consulta de saldos y movimientos, así como transferencias entre cuentas propias y apertura de cuentas cuotapartistas, necesarias para invertir en fondos u obligaciones negociables ONs, entre otras opciones.

Además, PIA está capacitada para realizar la suscripción y rescarte de Fondos Raíces, constituir plazos fijos; comprar y vender dólares; y hasta brindar información sobre las distintas opciones de inversión disponibles.

¿Cómo actúa PIA?

Por ejemplo, si la persona usuaria desea constituir un plazo fijo a través de PIA, debe ingresar en la caja de texto del asistente el pedido por escrito y automáticamente recibirá como respuesta lo siguiente: «Para constituir un plazo fijo, ¿qué modalidad preferís? 1. Tradicional 2. Con Ajuste UVA y Cancelación Anticipada».

Si se elige la primera opción, hay que escribir el número 1 y enviar el mensaje. Acto seguido el asistente contestará: «Perfecto. Para el plazo fijo Tradicional, en qué moneda querés constituirlo? 1. Pesos 2. Dólares». En esta caso, hay que elegir la opción deseada escribiendo el número y se pasará al siguiente paso que es especificar desde qué cuenta se desea concretarlo para, finalmente, elegir el plazo de duración entre «30 y 540″días.

Por último, es necesario elegir el importe y automaticamente PIA emitirá un texto con el resumen de la operación y la consulta sobre si se desea concretar la misma. De contestar que sí, se podrá leer el siguiente mensaje: «Tu plazo fijo fue constituído exitosamente» y los detalles de la operación. Además, se recibirá en el mismo chat el comprobante de la operación.

«Al igual que el resto de las operaciones del canal digital, el asistente respeta los estándares habituales de seguridad, a través del Token de Seguridad y la validación biométrica cuando la transacción lo requiere», indicó el banco en un comunicado.