Edicto: Sobre concurso preventivo

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POR 5 DIAS. El Juzgado Civil y Comercial Nº 1 de Olavarría del Dpto. Judicial de Azul(B.A.)a cargo de la Dra. Ana Mabel Eseverri, Secretaria Unica, teléfono 2284-424421 hace saber por cinco días que el día 01/04/2026 se ha presentado en concurso preventivo FERNANDO FERNANDEZ, CUIT 23-38529096-9, con domicilio real en calle Azopardo 4110 de Olavarría y constituido en Lamadrid 3345 de esta ciudad, decretándose su apertura el día 07/04/2026 en autos caratulados «Fernández Fernando s/Concurso Preventivo (Pequeño)», Expte. Nº 1622/2026. Síndico: Cr. Manuel Omar Masanta,ante quien los acreedores deberán presentar sus pedidos verificatorios y títulos pertinentes hasta el día 30/06/2026, al mail [email protected] o en el domicilio de Avda Urquiza 3644 de Olavarría, lunes a viernes de 12 a 16 hs. El plazo para efectuar impugnaciones y/u observaciones a los pedidos de verificación vence el 16/07/2026. El informe individual será presentado en fecha 31/08/2026, y el informe general en fecha 14/10/2026. El presente edicto se publicará en el Diario Digital En Linea Noticias Olavarria,, …. de Mayo de 2026.

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