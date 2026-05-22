Asamblea General Ordinaria de la Asociación Civil Club Social y Deportivo Espigas

Desde la Dirección de Relaciones con la Comunidad del Municipio se informa:

Convocatoria A Asamblea General Ordinaria. Se convoca al Sr./a Asociado/a de la Asociacion Civil Club Social y Deportivo Espigas del Partido de Olavarría a Asamblea General Ordinaria para el día 27 de junio de 2026 a las 18:00 hs. en primer convocatoria y 19:00 hs. en segunda convocatoria, sito en calle 8 s/n de la localidad de Espigas del partido de Olavarría. En cumplimiento del Artículo/s 28°, 29°, 30° y 33° del Estatuto Social, conforme a los siguientes puntos del día a considerar a: 1)- Elección de dos asociados para firmar el acta de la asamblea; 2)- Consideración de la memoria, el inventario, y el balance general correspondiente al ejercicio al 31 de diciembre del año 2025. Espigas 22 de mayo de 2026.-