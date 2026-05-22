Bonaerenses 2026: Inicio de la etapa local en Personas Adultas y Personas con Discapacidad

Comienza el sueño para lograr ser parte de la etapa final de los Juegos Bonaerenses, la máxima cita del deporte y la cultura que tendrá nuevamente su instancia provincial en la ciudad de Mar del Plata durante la última parte del año. En ese marco, en los próximos días dará inicio la etapa local, una competencia que es encabezada y coordinada desde la Subsecretaría de Deportes del Municipio.

Tal como se informó en las últimas horas, el próximo martes 26 de mayo desde las 19 horas se concretará en el Salón Rivadavia una reunión informativa y sorteo de fixture para las categorías juveniles.

De manera paralela, ya se sabe cómo será el cronograma de la actividad en las disciplinas reservadas para personas con discapacidad y personas adultas. A continuación la programación para los próximos días:

Personas Mayores

_ Miércoles 27 de mayo.

10 horas. Pista Municipal de Atletismo. Caminata

13 horas. Pista Municipal de Atletismo. Bonaerenses en Carrera.

_ Jueves 28 de mayo

13 horas. Predio “El Laguito”. Pesca.

_ Viernes 29 de mayo

14 horas. Parque Cerrito. Orientación

Personas con Discapacidad

_ Miércoles 27 de mayo

13 horas. Complejo Las Canchitas. Fútbol PCD

_ Jueves 28 de mayo.

11 horas. Natatorio Club Ferro. Natación PCD

_ Miércoles 3 de junio

10:30 horas. Pista Municipal de Atletismo. Bonaerenses en Carrera y Atletismo PCD