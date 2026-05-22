Comunicado oficial de la Escuela N° 4 tras un inconveniente con un calefactor

El Equipo de Conducción de la Escuela N° 4 Domingo Faustino Sarmiento emitió un comunicado oficial para llevar tranquilidad a la comunidad educativa tras un episodio registrado este viernes en la institución, el cual motivó la evacuación preventiva del edificio.

De acuerdo con lo informado por las autoridades escolares y fuentes de bomberos, el hecho ocurrió en el horario de ingreso y formación de los estudiantes. En ese momento se escuchó una contraexplosión en un calefactor ubicado en el Salón de Usos Múltiples (SUM). El artefacto, al contar con un sistema de corte de seguridad, se apagó de manera automática inmediatamente.

Ante la situación, la vicedirección del establecimiento dispuso la evacuación inmediata de los alumnos hacia la plaza ubicada frente al edificio escolar para evaluar los riesgos de forma segura. Al coincidir con el horario de entrada, la mayoría de los padres que se encontraban en el lugar optaron por retirar a sus hijos.

Una dotación del Cuartel de Bomberos Voluntarios se hizo presente en el lugar para verificar las instalaciones y constatar que no se registrara fuego ni daños materiales. Posteriormente, personal del Consejo Escolar de Olavarría se encargó de revisar los artefactos, los cuales cuentan con una instalación nueva, confirmando que la situación quedó totalmente controlada y fuera de peligro.