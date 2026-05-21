Prefederal: Oro Verde ganó y tuvo a Agustina Loos como árbitra principal

Fuente y foto: ABC Saladillo

Oro Verde de Saladillo consiguió una importante victoria por 2 a 0 frente a El Taladro de Las Flores, en el marco de la tercera fecha del Torneo Prefederal de Primera División. El dato destacado de la noche fue la presencia de la olavarriense Agustina Loos como árbitra principal de la terna arbitral.

El encuentro se disputó ante una buena cantidad de público local que acompañó al “Verde” pese a las bajas temperaturas. Los dirigidos por Facundo Turina construyeron la diferencia en el primer tiempo con goles de Lautaro Machado y Emanuel Reynoso.

En el inicio del complemento, Machado fue expulsado por doble amarilla y Oro Verde debió sostener el resultado con un jugador menos durante gran parte del segundo tiempo. Aun así, el conjunto saladillense logró mantener la ventaja para quedarse con el triunfo y alcanzar la punta de la Zona 3.

La terna arbitral fue íntegramente de Olavarría y tuvo a Agustina Loos como jueza principal, con una actuación destacada.

Plantel de Oro Verde

Thomas Bossolasco, Simón Rojas, Lautaro Machado, Gabriel Reynoso, Vicente Nicora, Marcos Bianchi, Tiago Román Martínez, Thiago Altunez, Thiago Medina, Gonzalo Gastón Macchi, Luis María Grosso, Franco Medina, Jesús Mendoza, Augusto Alegre, David Gamaliel Orellano, Mirko Alcaraz, Tomás López, Bruno Reynoso, Nahuel Campuzano, Emanuel Reynoso, Felipe Albo, Federico Sauco, Gonzalo Leinenn, Maximiliano Hernán Marín, Lucas Rodrigo Toloza U. y Gustavo Palladino. DT: Facundo Turina.

Defensores cayó ante Juventud

Por la Zona 2 del Prefederal 2026, Juventud Unida de 25 de Mayo derrotó 2 a 0 a Defensores de Del Carril. Los goles fueron convertidos por Ruarte, a los 23 minutos del primer tiempo, y Monterrosa, a los 49 del complemento.