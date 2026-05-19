Unión Deportiva Regional: quedaron definidos los horarios para las revanchas

La Unión Deportiva Regional disputará entre domingo y lunes los partidos revancha de los octavos de final y gran parte de la actividad se concentrará en Olavarría. Seis de los ocho cruces de Primera División tendrán acción dentro de la Liga de Fútbol local, en una programación que también incluirá encuentros de Sub 21.

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Entre los compromisos más atractivos de la jornada aparecen los duelos entre Estudiantes y Boca, Municipales y Embajadores y Racing A. Club frente a Juventud, series que buscarán definir a los clasificados para la próxima instancia del certamen regional.

La programación quedó establecida de la siguiente manera:

Domingo

Estudiantes vs. Boca: Primera a las 11 y Sub 21 a las 13.15.

Racing A. Club vs. Juventud: Primera a las 11 y Sub 21 a las 13.15.

San Martín vs. Lilán: Primera a las 13.15.

El Fortín vs. Casariego: Sub 21 a las 11 y Primera a las 13.

Atlético Hinojo vs. Empleados de Comercio: Sub 21 a las 12.

Loma Negra vs. Lilán: Sub 21 a las 11.



Lunes

Ferro Carril Sud vs. Sportivo Piazza: Sub 21 a las 12.45 y Primera a las 15.

Municipales vs. Embajadores: Sub 21 a las 12.45 y Primera a las 15.

Además, también se jugarán dos encuentros correspondientes al torneo local entre equipos que ya quedaron eliminados de la Unión Deportiva Regional.

Sierra Chica vs. Colonias y Cerros: lunes a las 15.

Atlético Hinojo vs. Espigas: domingo a las 14.