Inseguridad: delincuentes armados asaltaron un kiosco y una despensa

Un kiosco y una despensa fueron escenario de robos armados durante el último fin de semana en distintos puntos de Olavarría.

Si bien los hechos no se pueden vincular de manera directa se indicó que sucedieron con pocas horas de de diferencia.

A través de fuentes judiciales, En Línea Noticias pudo saber que uno de los hechos se produjo en un local ubicado sobre avenida Colón al 4100. Hasta allí habrían llegado dos hombres que, tras exhibir un arma de fuego, se llevaron dinero en efectivo y escaparon. La despensa es propiedad de una reconocida familia de Olavarría.

El otro robo ocurrió en un kiosco situado sobre calle Chiclana al 4000. En ese caso, un hombre ingresó armado al comercio y, luego de amenazar a quienes se encontraban en el lugar, sustrajo efectivo antes de darse a la fuga.

Ambos hechos están siendo investigados desde la Unidad Funcional de Instrucción N° 7 de Olavarría.