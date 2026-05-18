Indec: los salarios subieron 3,4% en marzo, pero los registrados siguen perdiendo contra la inflación

El índice de salarios registró en marzo de este 2026 un incremento de 3,4% respecto del mes anterior, mientras que en la comparación interanual mostró una suba de 36,4% y acumuló un alza de 8,6% en el primer trimestre del año.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), el crecimiento mensual del indicador se explicó por aumentos de 2,1% en el sector privado registrado, 5% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado. En términos interanuales, el índice total se incrementó 36,4% como consecuencia de subas de 27,5% en el sector privado registrado, 29,6% en el sector público y 74,4% en el sector privado no registrado.

En lo que respecta a la variación acumulada del año, el informe indicó que el índice avanzó 8,6% respecto de diciembre de 2025. En ese período, el sector privado registrado mostró un aumento de 5,9%, el sector público de 9,4% y el sector privado no registrado de 14,3%.

Dentro del sector público, el índice de salarios del subsector nacional registró en marzo una suba mensual de 5,8%, mientras que el subsector provincial avanzó 4,7%. En la comparación interanual, los salarios del sector público nacional aumentaron 24,4% y los del sector público provincial 31,8%, según los datos oficiales. Por último, en el acumulado del año, el subsector público nacional registró una suba de 8,6% y el subsector público provincial de 9,7%, siempre de acuerdo con el organismo estadístico.

En cuanto a la relación con el movimiento de los precios, siempre según el Indec, la inflación de marzo fue de 3,4% (igual número que el incremento salarial), en tanto que en los primeros tres meses de este 2026 el acumulado en el aumento de los precios fue de 9,2% (contra 8,6% del aumento de los precios). Interanual, marzo contra marzo, el incremento de los salarios fue de 36,4%, contra el 32,6% de inflación.