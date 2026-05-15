La Iglesia celebrará la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales

«Custodiar voces y rostros humanos», es el lema de la 60ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales que la Iglesia celebrará el próximo domingo 17 de mayo, solemnidad de la Ascensión del Señor.

En enero, la Santa Sede hizo público el mensaje del papa León XIV para esta jornada, en el que advirtió sobre los riesgos de la tecnología digital que «simula» la realidad humana, y pidió proteger los «rostros y las voces» contra la manipulación de la inteligencia artificial (IA).

«El desafío, por lo tanto, no es tecnológico, sino antropológico. Proteger los rostros y las voces significa, en última instancia, protegernos a nosotros mismos», escribió el Santo Padre en su mensaje difundido tradicionalmente el 24 de enero, memoria litúrgica de san Francisco de Sales, patrono de los periodistas.

León XIV denunció la «confianza ingenua y acrítica» en la IA como «oráculo», y subrayó que el recurso sistemático a la compilación estadística artificial corre el riesgo, a largo plazo, de erosionar las «capacidades cognitivas».

«Estamos inmersos en una multidimensionalidad, en la que cada vez es más difícil distinguir la realidad de la ficción», observó el Papa y para afrontar estos desafíos, propone una «alianza» basada en tres pilares: responsabilidad, cooperación y educación.

Transparencia a los creadores de algoritmos

El mensaje exige «transparencia» a los creadores de algoritmos y pide a los legisladores regulaciones que protejan la dignidad humana y frenen la difusión de contenido falso e instó a los sistemas educativos a introducir con urgencia la «alfabetización mediática, informativa e inteligencia artificial» para que las nuevas generaciones desarrollen el pensamiento crítico y sepan proteger su privacidad.

«Renunciar al proceso creativo y entregar nuestras funciones mentales y nuestra imaginación a las máquinas significa enterrar los talentos que hemos recibido», concluye el Papa, apelando a que el rostro y la voz vuelvan a «expresar a la persona».

La Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales es la única celebración de este tipo establecida por el Concilio Vaticano II con el decreto Inter Mirifica en 1963. Se celebra cada año el domingo anterior a Pentecostés, en la solemnidad de la Ascensión del Señor.

Tres fueron los objetivos, fijados por el Concilio Vaticano II para esta Jornada: