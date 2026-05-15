YPF anunció una inversión petrolera por USD 25 mil millones para desarrollar Vaca Muerta

La compañía YPF anunció este viernes la adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para el proyecto LLL Oil por una inversión de 25.000 millones de dólares para los próximos 15 años con el objetivo de acelerar el desarrollo de Vaca Muerta.

El presidente de YPF, Horacio Martín, publicó la noticia del proyecto LLL Oil a través de la red social X. “Hoy presentamos la adhesión al RIGI para el proyecto LLL Oil: una inversión de USD 25.000 millones para acelerar el desarrollo de Vaca Muerta. Se trata del programa de exportación de petróleo más importante de la Argentina y el mayor presentado bajo el RIGI. Pero esto es mucho más que una inversión”, señaló. Sostuvo que se trata del “inicio de una nueva etapa”. “Todo lo que hicimos hasta ahora no tiene comparación con lo que viene en los próximos dos años. Lo vamos a lograr con pasión, con la milla extra y con ejecución de excelencia. Estamos construyendo una compañía y una industria de clase mundial”, sumó.

El proyecto prevé la perforación de 1152 pozos y alcanzará una producción de 240.000 barriles diarios de petróleo a partir de 2032. La compañía informó que la producción de crudo estará destinada 100% al mercado de exportación y será evacuada a través de VMOS, en tanto que el gas natural asociado producido será destinado al abastecimiento del mercado local.

“Se estima que LLL Oil generará exportaciones por alrededor de US$6000 millones anuales hacia 2032 y creará aproximadamente 6000 puestos de trabajo directos durante su desarrollo”, detalló la compañía tras el anuncio. El proyecto contempla el desarrollo integrado del potencial productivo en áreas geográficamente contiguas de Vaca Muerta.

Las áreas van a compartir superficie, equipos de perforación, sets de fractura y la logística asociada al suministro de arena y agua, entre otros recursos estratégicos. “El esquema permitirá maximizar el desarrollo del recurso y acelerar la generación de valor para el país”, aseguraron.

Desde YPF sumaron que el RIGI permitirá consolidar un “nuevo horizonte de inversiones, exportaciones y crecimiento para la Argentina”.

De acuerdo con cifras proporcionadas por el gobierno nacional, hasta el domingo pasado había 36 iniciativas presentadas por un monto de US$93.000 millones. Se habían aprobado 13 propuestas por US$27.000 millones.