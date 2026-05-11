Julio De Vido recibió el beneficio de la prisión domiciliaria

La Cámara Federal de Casación Penal resolvió otorgarle la prisión domiciliaria al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, quien cumplía condena en el penal de Ezeiza por la tragedia ferroviaria de Once.

La decisión fue tomada luego de que la defensa planteara el delicado estado de salud del ex funcionario, de 76 años, quien sufrió un infarto el pasado 1 de abril y debió ser sometido a la colocación de un stent.

Según trascendió, los informes médicos advirtieron sobre un “alto riesgo cardiovascular”, situación que fue considerada por los jueces de Casación para revertir el rechazo previo que había dispuesto el Tribunal Oral Federal.

Además del reciente cuadro cardíaco, De Vido presenta otras patologías preexistentes, entre ellas diabetes insulinodependiente, fibrilación auricular persistente e hipertensión arterial.

La resolución fue firmada por los jueces Carlos Mahiques, Mariano Borinsky y Guillermo Yacobucci, quienes ordenaron además que el juez de ejecución mantenga controles periódicos sobre la situación del ex ministro.

De Vido fue condenado por fraude al Estado como partícipe necesario en la causa por la Tragedia de Once, el choque ferroviario ocurrido el 22 de febrero de 2012 en la estación Once que provocó 51 muertes y cientos de heridos.

Fuente: Agencia Noticias Argentinas