Rescate de un caballo atrapado en una zanja frente al autódromo

Una dotación de bomberos voluntarios acudió este domingo por la tarde a la avenida Pellegrini, a la altura del autódromo local, tras ser alertados por un caso de rescate animal.

Al lugar concurrió la Unidad N° 32 del Cuartel Central de Olavarría, cuyo personal civil trabajó para retirar a un caballo que había caído en el interior de una zanja.

Luego de tareas que se extendieron por más de 40 minutos, el equino fue extraído del pozo y entregado a su propietario.