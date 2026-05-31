Litio: tener el recurso no es tener el poder

Opinión / Carlos Verucchi / En Línea Noticias

El litio aparece hoy en el centro de la escena global. Se lo presenta como el “oro blanco”, el insumo clave de la transición energética, la puerta de entrada a un mundo menos dependiente de los combustibles fósiles. Autos eléctricos, almacenamiento de energía, tecnologías limpias: todo parece confluir en ese mineral que, de pronto, adquirió una centralidad estratégica.

Pero detrás de ese entusiasmo hay una pregunta incómoda, especialmente para países como la Argentina: ¿tener el recurso equivale a tener poder?

La historia sugiere que no. Argentina forma parte del llamado “triángulo del litio”, junto con Chile y Bolivia, una de las regiones con mayores reservas del mundo. En términos geológicos, la posición es privilegiada. Sin embargo, la experiencia histórica del país —y de buena parte de América Latina— obliga a matizar cualquier lectura optimista basada únicamente en la abundancia de recursos.

Porque el problema nunca fue la falta de recursos.

El país tuvo, y tiene, tierras fértiles, energía, minerales. Y, sin embargo, eso no se tradujo automáticamente en desarrollo sostenido ni en autonomía económica. Entre la posesión de un recurso y la capacidad de convertirlo en poder hay una distancia que no se resuelve sola.

En el caso del litio, esa distancia se vuelve evidente cuando se observa la cadena de valor. Extraer el mineral es apenas el primer paso. El verdadero valor se concentra en etapas posteriores: procesamiento, desarrollo de baterías, innovación tecnológica. Es ahí donde se define quién captura la mayor parte de la renta y, sobre todo, quién controla el rumbo de la industria.

Hoy, buena parte de ese control está fuera de la región.

China domina segmentos clave del procesamiento. Estados Unidos y Europa buscan asegurar su acceso a estos recursos en un contexto de competencia global creciente. El litio ya no es solo un insumo económico: es una pieza en una disputa geopolítica más amplia.

En ese tablero, la Argentina corre el riesgo de ocupar un lugar conocido: proveedor de materia prima dentro de un esquema que agrega valor en otras partes del mundo.

No es un destino inevitable, pero sí una tendencia que se repite cuando no hay una estrategia capaz de articular recursos, ciencia, tecnología y política. Y ahí aparece otro rasgo característico del caso argentino: la fragmentación.

Las provincias son dueñas del recurso. La Nación define lineamientos generales. Las empresas —muchas de ellas extranjeras— aportan capital y tecnología. Entre esos niveles, las tensiones son constantes. Intereses distintos, tiempos distintos, objetivos que no siempre convergen.

En ese contexto, pensar el litio solo como una oportunidad puede ser una forma de evitar el problema de fondo.

Porque lo que está en juego no es únicamente qué se extrae, sino cómo se organiza esa extracción, quién decide, quién invierte, quién industrializa. En otras palabras, qué modelo de desarrollo se construye a partir de ese recurso.

La transición energética, en ese sentido, introduce una paradoja.

El mundo busca cambiar su matriz energética, pero no necesariamente cambia la lógica con la que se apropia de los recursos. La demanda de litio crece, pero las asimetrías en la distribución del valor tienden a reproducirse.

El futuro, entonces, también puede ser extractivo.

Para la Argentina, la cuestión no pasa solo por aprovechar una ventana de oportunidad, sino por evitar que esa ventana se convierta en una repetición del pasado. Tener litio puede ser una ventaja. Pero solo si se transforma en capacidad de decisión, en desarrollo tecnológico, en integración productiva.

De lo contrario, el “oro blanco” corre el riesgo de ser apenas una nueva versión de una historia repetida. No perdamos de vista que alguna vez nos sentíamos poderosos por ser “el granero del mundo”.

Porque, al final, la diferencia no la hace lo que un país tiene.

La hace lo que es capaz de hacer con eso que tiene. Inclusive con aquello que no tiene.

Evidentemente el actual gobierno ha decidido tomar un rumbo contrario al del progreso genuino, desarticulando proyectos como los de INVAP o Nucleoeléctrica por expreso pedido de Estados Unidos. No hay gran diferencia entre exportar litio o gas natural o exportar bananas.

Nos encontramos el domingo próximo.