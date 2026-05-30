Un motociclista murió en un choque frontal sobre la Ruta 51

Fuente: Ahora Saladillo

Un motociclista falleció este sábado por la tarde como consecuencia de un grave siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Provincial 51, a la altura del kilómetro 292, en el tramo que une las ciudades de Saladillo y General Alvear. Además, tres personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al hospital.

Ph: Ahora Saladillo

El hecho se registró pasadas las 15 horas y fue protagonizado por una motocicleta de alta cilindrada y una camioneta Toyota Hilux en la que viajaban cuatro ocupantes.

De acuerdo con los primeros testimonios recogidos en el lugar, el conductor de la camioneta habría intentado sobrepasar a otro vehículo sin advertir la presencia de la moto que circulaba en sentido contrario. Como consecuencia, ambos rodados impactaron de manera frontal en una recta de la ruta.

Tras el violento choque, la motocicleta terminó sobre la banquina y se incendió por completo. La camioneta, en tanto, sufrió importantes daños en la parte frontal y quedó atravesada sobre la calzada.

El conductor de la moto murió en el lugar a raíz de las lesiones sufridas. Por otra parte, tres ocupantes de la camioneta, una persona mayor y dos menores de edad, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Dr. Posadas para recibir atención médica. El conductor de la Toyota resultó ileso.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de salud y una dotación de Bomberos Voluntarios de Saladillo.