Demoras en la acreditación de sueldos municipales y comunicado del SEyTMO: «inconveniente operativo vinculado al sistema bancario»

La Municipalidad de Olavarría el viernes había anunciado que este sábado estarían acreditado los sueldos municipales aunque finalmente esto no sucedió y generó fuerte malestar entre los trabajadores.

En un comunicado el Sindicato de Empleados y Trabajadores Municipales de Olavarría (SEyTMO) confirmó que se registra una demora en la acreditación de los haberes que debían percibir los trabajadores municipales.

A través de un comunicado firmado por el secretario general del gremio, Renzo Quinteros, se indicó que, según la información recibida, el retraso responde a un inconveniente operativo vinculado al sistema bancario.

Desde el sindicato señalaron que ya se comunicaron con el área de Personal del Municipio, donde les informaron que se encuentran trabajando para resolver la situación y que la intención es que los salarios queden acreditados durante el transcurso de la jornada.

Asimismo, desde el SEyTMO pidieron evitar la difusión de rumores o versiones no confirmadas que puedan generar preocupación entre los trabajadores y sus familias.

“Entendemos la importancia que tiene el cobro para cada familia y por eso estamos siguiendo el tema de cerca”, expresaron en el comunicado.

Por último, el gremio aseguró que continuará monitoreando la situación y comunicará cualquier novedad oficial que surja sobre el pago de los haberes.