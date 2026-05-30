Día Nacional de la Donación de Órganos | “Hay que seguir hablando del tema”

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Por En Linea Noticias 0

Este 30 de mayo se conmemora en Argentina el Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, una fecha destinada a promover la concientización sobre la importancia de donar y a visibilizar las historias de quienes pudieron acceder a una nueva oportunidad de vida gracias a un trasplante.

En ese marco, el más reciente episodio de CoNverSo, el ciclo de entrevistas de En Línea Noticias conducido por Fabricio Lucio y dirigido por Jorge Alberto Scotton, presentó el testimonio de Héctor y Pablo Grünewald, protagonistas de una historia atravesada por la enfermedad, la solidaridad familiar y la esperanza.

Hace 25 años, Pablo recibió un riñón donado por su padre Héctor luego de una larga lucha contra una enfermedad renal que había sido diagnosticada cuando apenas tenía 11 años. A un cuarto de siglo de aquella intervención, ambos reflexionaron sobre los cambios que experimentó la medicina y la forma en que la sociedad observa hoy los trasplantes.

“Hoy hay que animarse a trasplantarse”, sostuvo Pablo durante la entrevista, al referirse a los temores que muchas veces enfrentan quienes deben atravesar este tipo de procedimientos.

El actual enfermero explicó además que la realidad de los pacientes trasplantados es muy distinta a la de décadas atrás gracias a los avances científicos y médicos.

“La ciencia ha permitido hacer una vida muy parecida a la de cualquier otra persona”, afirmó.

Durante la conversación también destacó la importancia de continuar difundiendo información sobre la donación de órganos para derribar prejuicios y generar conciencia.

“Hay que seguir hablando del tema”, expresó.

La historia de los Grünewald también pone en valor el papel de las familias en los procesos de enfermedad y recuperación. Héctor recordó que desde mucho antes de concretarse el trasplante tenía tomada la decisión de convertirse en donante.

“Yo estaba tan seguro de lo que iba a hacer que nunca tuve temor, jamás tuve temor de lo que iba a pasar”, señaló al reconstruir aquellos años.

A 25 años de la intervención que cambió la vida de ambos, la experiencia de Héctor y Pablo se convierte en un mensaje de esperanza para quienes esperan un órgano y para las familias que atraviesan situaciones similares.

La entrevista completa puede verse en el canal de YouTube de En Línea Noticias.

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