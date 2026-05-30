Alicia Herminda Ayala viuda de Gallardo (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 29 de mayo de 2026 a los 69 años de edad. Sus hijos Lucas, Maxi, Cintia, Melisa y Yasmin; sus hijos políticos Gabriel, Facundo y Darío; sus nietos Carina, Martina, Mateo, Quimey, Tiziano, Santino, Aaron, Zoe y Francesca; sus bisnietos Vittorio y Giovanni; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz el sábado 30 de mayo de 2026 a las 11:30, sin velatorio ni responso. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecina de barrio AOMA.

Nacida en Tapalqué.

Pensionada.