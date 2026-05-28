Alfonso Carlos Dumrauf “Fonfi” (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 28 de mayo de 2026 a los 85 años de edad. Su familia del corazón: Nicolás, Zulma, Berta, Bibiana, José Luis, Florencia, José, Claudia; Estela, Graciela; sus amigas y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos serán velados en España 2942, departamento “D”, este viernes 29 de mayo de 10 a 14.30 horas y serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz, previo responso en la capilla ardiente, a las 14.30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino del barrio Microcentro.

Nacido en Coronel Suárez.

Jubilado. Músico aficionado.