Quedó inaugurado el 36º Encuentro Deportivos de Colegios Privados

Imagenes Mauricio Latorre

Este jueves por la tarde se llevó a cabo el acto inaugural de la 36ª edición de los Encuentros Deportivos de Colegios Privados. La tradicional ceremonia de apertura tuvo lugar a las 14:00 horas en el Gimnasio Macro del Club Estudiantes, con la organización este año a cargo del Instituto Monseñor César Cáneva.

Durante el emotivo inicio, se procedió al tradicional desfile y recepción de las delegaciones junto a sus abanderados, contando con la participación del Colegio Libertas, Santa Teresa (abanderada Lourdes Blanco), el Instituto José Manuel Estrada, la Escuela Cristiana Evangélica Argentina (abanderada Clara Ferrari), el Instituto Nuestra Señora de Fátima (abanderada Florencia Lamique), los abanderados Esteban y Bernardita López, y el Colegio Mariano Moreno (abanderada Martina Arista Sánchez).

Los discursos de apertura resaltaron el papel fundamental que cumple el deporte en la adolescencia, no solo en lo que respecta al desarrollo físico, sino principalmente en la construcción de vínculos y valores esenciales como el trabajo en equipo, el respeto mutuo y la superación de desafíos. Se remarcó la importancia de mantener una competencia sana e íntegra, instando a los alumnos a disfrutar de la entrega deportiva con alegría y convivencia.

Asimismo, se compartieron palabras del Padre Juan, quien realizó una bendición especial agradeciendo el compromiso de los adultos y la presencia de la juventud, con una fuerte convocatoria a «convivir en paz», «desarmar el vocabulario para usar palabras que edifiquen y no hieran» y sostener una escucha activa sin juzgar ni prejuzgar.

Desde la institución organizadora se agradeció especialmente la ardua labor logística del departamento de educación física y de todo el cuerpo docente que hace posible sostener este evento que ya acumula casi cuatro décadas de historia en la comunidad educativa local. Tras finalizar los discursos y las formalidades del acto, los profesores coordinaron el ingreso de los estudiantes para realizar la entrada en calor y dar inicio oficial a la actividad en las canchas.