Inferiores: se juega la décima fecha del torneo “Mario Buceta”
Ph: @foto_sierras
El próximo sábado continuará la actividad del torneo Apertura de divisiones inferiores “Mario Buceta”, con partidos en distintos escenarios y una nueva jornada completa para las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Olavarría.
La programación tendrá dos cruces con tira completa: Estudiantes frente a Racing A. Club y Embajadores ante Ferro Carril Sud. Además, Municipales recibirá a El Fortín en el “Tano Stuppia”, mientras que en el “Pozo Serrano” habrá doble jornada con partidos de San Martín, Villa Mailín, Sierra Chica y Luján.
Por su parte, Colonias y Cerros será local frente a Loma Negra. Atlético Hinojo quedará libre.
El programa de encuentros será el siguiente:
- Estudiantes vs. Racing A. Club, en el Parque Carlos Guerrero. Desde las 11: séptima, sexta y quinta.
- Racing A. Club vs. Estudiantes, en el “José Buglione Martinese”. Desde las 12: décima, novena y octava.
- Embajadores vs. Ferro C. Sud, en el “Clemente Di Carlo”. Desde las 10: séptima, quinta y sexta.
- Ferro C. Sud vs. Embajadores, en el “Domingo Colasurdo”. Desde las 11: décima, novena y octava.
- Municipales vs. El Fortín, en el “Tano Stuppia”. Desde las 10.30: décima, novena, octava, séptima y quinta.
- San Martín vs. Villa Mailín, en el “Pozo Serrano”. Desde las 10.30: décima y octava.
- Sierra Chica vs. Luján, en el “Pozo Serrano”. Desde las 13: sexta.
- Colonias y Cerros vs. Loma Negra, en cancha de Loma Negra. Desde las 10.30: séptima, sexta y quinta.