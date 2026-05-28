Inferiores: se juega la décima fecha del torneo “Mario Buceta”

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El próximo sábado continuará la actividad del torneo Apertura de divisiones inferiores “Mario Buceta”, con partidos en distintos escenarios y una nueva jornada completa para las categorías formativas de la Liga de Fútbol de Olavarría.

La programación tendrá dos cruces con tira completa: Estudiantes frente a Racing A. Club y Embajadores ante Ferro Carril Sud. Además, Municipales recibirá a El Fortín en el “Tano Stuppia”, mientras que en el “Pozo Serrano” habrá doble jornada con partidos de San Martín, Villa Mailín, Sierra Chica y Luján.

Por su parte, Colonias y Cerros será local frente a Loma Negra. Atlético Hinojo quedará libre.

El programa de encuentros será el siguiente: