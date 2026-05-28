Wesner entregó tenencias definitivas y actas de afectación de vivienda

Imágenes Mauricio Latorre

Este jueves por la tarde se llevó a cabo un nuevo acto de entrega de tenencias definitivas y actas de afectación de vivienda en el Salón Rivadavia, una iniciativa impulsada por el Municipio de Olavarría a través de la Dirección de Casa de Tierras y Regularización Dominial. La actividad, que comenzó a las 17 horas, contó con la presencia de funcionarios municipales y provinciales para acompañar a las familias beneficiadas en la consolidación de sus derechos habitacionales.

Durante el encuentro, se concretó la entrega de 68 tenencias definitivas y 30 actas de afectación de vivienda. Según explicaron desde el área encargada, la obtención de la tenencia definitiva representa un paso clave en el proceso de regularización dominial, otorgando a los vecinos tranquilidad, previsibilidad y un respaldo institucional fundamental para proyectar el futuro familiar y fortalecer el sentido de pertenencia en sus hogares. Asimismo, destacaron que estas medidas favorecen la integración social y urbana en los distintos barrios de la ciudad.

Por otra parte, la entrega de las 30 actas de afectación de vivienda (anteriormente conocido como Bien de Familia) brinda una herramienta de protección patrimonial frente a posibles ejecuciones por deudas contraídas con posterioridad a su inscripción. De esta forma, el inmueble donde se desarrolla la vida cotidiana del grupo familiar queda resguardado ante contingencias económicas futuras.

Desde la gestión municipal recalcaron que estos actos reafirman la importancia de las políticas públicas orientadas a facilitar la seguridad jurídica y la protección integral de la vivienda. Todas las personas que recibieron sus certificados fueron notificadas previamente por el área. Para quienes deseen realizar consultas sobre regularización de tierras, recordaron que las oficinas atienden en la planta baja del Palacio San Martín, o bien pueden comunicarse mediante el Chatbot MIO por WhatsApp al 2284-229029, o al teléfono fijo 440442 (interno 1753).