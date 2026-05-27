Juan Carlos Dotti «El Gingo» (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 26 de mayo de 2026 a los 69 años de edad.

Su esposa Graciela Inostroza; sus hijos Jésica y Maximiliano; sus hijos políticos Daniel Vásquez y Evelin Rojas; sus nietos Martina y Hannah Delpiani, Felipe y Francesca Vásquez, Isabella y Noah Dotti; los demás familiares y deudos participan su fallecimiento.

El servicio no contará con velatorio ni responso. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Loma de Paz este miércoles 27 de mayo a las 14:30 horas.

El extinto nació en la localidad de Espigas, donde residía, y se desempeñaba como peluquero jubilado. Servicio adherido a Coopelectric.