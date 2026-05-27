Norma Edith Hagg de Baleman (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de mayo de 2026 a los 78 años de edad. Su esposo Alejandro Baleman; sus hijos Javier, Norma, Sergio y Maria Baleman; sus hijos políticos Valeria Sanchez y Hugo Wagner; sus nietos Jorge, Martin, Theo, Lucia, Alejandra, Elian, Selene, Fede, Sergio, Belén, Alexis, Kevin y Oriana; y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Coronel Suárez, era jubilada y vecina de Hinojo. Sus restos son velados en la sala de Hinojo y, previo responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el cementerio de dicha localidad este miércoles 27 de mayo a las 13:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.