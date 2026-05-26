Nerina Lucía Driussi viuda de López (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 25 de mayo de 2026 a los 98 años de edad.

Sus hijos Maritina y Gabriel, sus hijos políticos Gustavo y Viviana, sus nietos María Florencia, Mauro, Manuel, Bernardo, Victoria, Joaquín y Aitana, sus sobrinos, sus consuegros y demás deudos participan su fallecimiento.

Nerina Lucía Driussi viuda de López nació en Italia y residía en el barrio San Vicente. Se encontraba jubilada y pensionada, y formaba parte de la Sociedad Italiana local.

El velatorio se realiza en España 2942, Departamento «D», este martes 26 de mayo de 08:00 a 11:30 horas. Posteriormente se llevará a cabo el responso en la Capilla Ardiente y la inhumación tendrá lugar en el Cementerio Municipal de Olavarría este martes a las 11:30 horas. El servicio se encuentra adherido a Coopelectric.