​Un joven de 18 años se electrocutó con un cable suelto en la avenida Emiliozzi

Policiales
Por En Linea Noticias 0

Un joven de 18 años fue trasladado al hospital municipal este lunes feriado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras circulaba en bicicleta por la avenida Emiliozzi y calle 110 Bis, de acuerdo a lo que manifestó.

​El incidente ocurrió cuando, de acuerdo a sus dichos, el ciclista colisionó con un cable del tendido eléctrico que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica. Al momento del hecho, sufrió una descarga eléctrica a la altura de sus piernas.

​Una ambulancia del servicio público concurrió al lugar y el personal médico trasladó al joven al hospital municipal. Según se informó, las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida.

​En el sitio trabajó personal de Coopelectric para reparar el tendido, una dotación de la Policía Científica y efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, liderada por la fiscal Paula Serrano, y fueron derivadas a la Comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción bajo la carátula de lesiones por accidente.

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