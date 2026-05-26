​Un joven de 18 años se electrocutó con un cable suelto en la avenida Emiliozzi

Un joven de 18 años fue trasladado al hospital municipal este lunes feriado luego de sufrir una descarga eléctrica mientras circulaba en bicicleta por la avenida Emiliozzi y calle 110 Bis, de acuerdo a lo que manifestó.

​El incidente ocurrió cuando, de acuerdo a sus dichos, el ciclista colisionó con un cable del tendido eléctrico que se encontraba suelto sobre la cinta asfáltica. Al momento del hecho, sufrió una descarga eléctrica a la altura de sus piernas.

​Una ambulancia del servicio público concurrió al lugar y el personal médico trasladó al joven al hospital municipal. Según se informó, las lesiones sufridas no ponen en riesgo su vida.

​En el sitio trabajó personal de Coopelectric para reparar el tendido, una dotación de la Policía Científica y efectivos del Comando de Patrullas de Olavarría. Las actuaciones judiciales quedaron a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 4, liderada por la fiscal Paula Serrano, y fueron derivadas a la Comisaría Primera por cuestiones de jurisdicción bajo la carátula de lesiones por accidente.