Robaron en el espacio cultural Chamula, se llevaron equipos de audio

Autores ignorados ingresaron a robar en la sala cultural Chamula durante la madrugada de este martes. El espacio se encuentra ubicado en la calle Maipú al 3700.

Para lograr el ingreso, los delincuentes barretearon la puerta de entrada del establecimiento. Una vez en el interior, sustrajeron una consola de iluminación, parlantes y diversas bebidas.

Los propietarios del lugar ya radicaron la denuncia correspondiente en la sede de la Comisaría Primera de Olavarría.

A través de sus redes sociales, los responsables de Chamula difundieron una imagen del equipamiento robado y solicitaron a la comunidad que, en caso de ver publicada a la venta una consola de características similares (marca PLS, modelo DMX-32), aporten la información pertinente para intentar recuperarla.