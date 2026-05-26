Violento siniestro vial deja cómo saldo a dos mujeres hospitalizadas

​Un violento siniestro vial se produjo en la mañana de este martes en la autopista Fortabat al 9400, cuando un automóvil marca Peugeot colisionó por alcance contra un Volkswagen Gol que se encontraba estacionado sobre la cinta asfáltica.

​A pesar de que el Volkswagen Gol, conducido por una mujer, tenía las luces encendidas, el Peugeot, en el que circulaban dos mujeres, lo embistió por alcance.

​A raíz del violento impacto, las dos ocupantes del Peugeot fueron derivadas por una ambulancia del Servicio de Salud Pública Municipal al hospital Héctor Cura de Olavarría.

​En el lugar trabaja personal policial del Comando de Patrullas de Olavarría, con tránsito asistido reducido a media calzada.