Gladys Elisa Dumrauf viuda de Hergesheimer (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 27 de mayo de 2026 a los 90 años de edad. Sus hijos Nidia y Ricardo; sus hijos políticos Luis Ancel y Graciela; sus nietos Andres, Gabriel, Silvina, Cristian y Roman; sus nietos políticos Franco, Estefania, Agustina, Melisa y Silvina; sus bisnietos Fausto, Paulina, Galo, Mia, Felipe, Lucio y Romelu; y demás deudos participan su fallecimiento.

Nacida en Coronel Dorrego, era jubilada, pensionada y vecina del barrio Pueblo Nuevo. Sus restos son velados en España 2942, departamento D, y, previo responso en la capilla ardiente, serán inhumados en el cementerio Loma de Paz este miércoles 27 de mayo a las 12:30 horas. Servicio adherido a Coopelectric.