Diputada Laura Aloisi alertó que el fin de la Zona Fría perjudicará a más de un millón de hogares bonaerenses

La diputada provincial Laura Aloisi presentó en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires un proyecto de declaración para expresar su preocupación por el avance, en el Congreso de la Nación, del proyecto de ley del Poder Ejecutivo que recorta los subsidios a las tarifas de gas natural del Régimen de Zona Fría. Según la legisladora, la medida perjudicará notablemente al territorio bonaerense.

En los considerandos de la iniciativa, Aloisi expone que la aprobación de esta propuesta provocará un fuerte aumento en las tarifas para millones de usuarios en un contexto de bajas temperaturas y falta de inversión en infraestructura energética, con especial impacto en las provincias de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba y Santa Fe.

El proyecto de la legisladora oriunda de Azul enfatiza que en los inviernos del interior bonaerense la calefacción no constituye un consumo suntuario, sino que se trata de un insumo de supervivencia y un servicio básico indispensable ligado directamente al derecho constitucional a la salud y a la vivienda digna. En ese sentido, detalla que los usuarios del gas en las zonas frías consumen el doble que aquellos ubicados en las regiones más cálidas del país, por lo que quienes queden fuera del régimen deberán afrontar un incremento de entre el 40 y el 100 por ciento en las facturas de gas durante los meses más críticos del invierno.

Actualmente, en el territorio bonaerense son aproximadamente 1.240.000 los hogares beneficiados por el subsidio de Zona Fría. Aloisi consideró que la quita que impulsa el gobierno de Javier Milei ocurrirá en plena recesión del comercio local, por lo que las tarifas plenas también afectarán a las pymes y a los comercios. De esta manera, el aumento del costo de vida disminuirá el poder adquisitivo de los vecinos, lo que se traducirá de forma directa en una retracción del consumo local y menores ventas.