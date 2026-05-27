La Sociedad Portuguesa de Olavarría celebró sus 60 años de vida institucional

La Sociedad Portuguesa de Olavarría conmemoró sus 60 años de existencia, una fecha que marca seis décadas de trabajo continuo en la preservación de la historia, la cultura, las tradiciones y los valores de la comunidad lusa en la ciudad.

Las actividades conmemorativas se desarrollaron con una agenda que abarcó diferentes momentos de encuentro y recuerdo. Por la mañana, se celebró una misa en la Parroquia de Fátima. Posteriormente, los presentes se trasladaron al Cementerio Municipal, donde se procedió a la bendición y colocación de una ofrenda floral en memoria de los socios fundadores fallecidos.

Por la tarde, las actividades se concentraron en la sede social de la institución, ubicada en 25 de Mayo 3269. Allí se llevó a cabo el acto protocolar del que participaron integrantes de la comisión directiva, socios, colaboradores, referentes de la Unión de Colectividades y el padre Enrique Germade.

Los orígenes de la institución

La historia de la colectividad en la región registra como primer antecedente el 30 de marzo de 1930, cuando un grupo de inmigrantes fundó en Loma Negra el Club Social y Deportivo Portugués, bajo la presidencia de José Paulino. Dicha organización se mantuvo activa hasta 1957, habiendo modificado un año antes su nombre por el de Sociedad Portuguesa Social y Deportiva.

La actual estructura institucional comenzó a gestarse en septiembre de 1966. En esa fecha, los denominados socios pioneros se reunieron en las instalaciones del Club Ferro Carril Sud para realizar la primera Asamblea General. Durante ese encuentro fundacional se trataron y aprobaron los estatutos correspondientes, se fijaron las pautas de funcionamiento interno, se determinaron las cuotas sociales y quedó electa la primera Comisión Directiva, firmándose el acta de conformación junto al presidente y el secretario de aquel período.

En el presente, la Sociedad Portuguesa se encuentra integrada por los descendientes directos de aquellos fundadores, sumando la participación activa de hijos, nietos, asociados y colaboradores del ámbito local.