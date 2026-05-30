Carlos Pedro Ruppel (Q.E.P.D.)

Falleció en Olavarría el día 30 de mayo de 2026 a los 83 años de edad. Su esposa Norma Cordal; sus hijos María Silvina, María Eva, Juan Domingo y Crescencio Orlando; sus hijos políticos Walter Poggi y Jorge Caballero; sus nietos Sus nietos Jorgelina, Antonella, Roberto, Cesar y Nahuel.; sus nietos políticos; sus hermanos, hermanos políticos, sobrinos y demás deudos participan su fallecimiento. Sus restos son velados en la sala velatoria de Sierras Bayas, Departamento “A”, y serán inhumados en el Cementerio de Sierras Bayas el sábado 30 de mayo de 2026 a las 13:30, previo responso en la capilla ardiente. Servicio adherido a Coopelectric.

Vecino de Sierras Bayas.

Nacido en Olavarría.

Jubilado constructor.