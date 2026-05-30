Barrientos Márquez será la nueva directora de Coordinación con Municipios de la Asesoría General de Gobierno

La abogada Flor Barrientos Márquez será designada como directora de Coordinación con Municipios de la Asesoría General de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, según anunció el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel.

Se trata de un área estratégica dentro del organismo, ya que tiene a su cargo el vínculo institucional con los 135 municipios bonaerenses y la articulación de distintas acciones de asesoramiento jurídico y cooperación institucional.

Entre las funciones que desempeñará Barrientos Márquez se encuentran la organización de la recepción de consultas provenientes de los municipios, la colaboración en actividades destinadas a fortalecer las relaciones institucionales, la implementación de asistencias y asesoramientos jurídicos requeridos por las comunas y la promoción de convenios entre la Asesoría General de Gobierno y los gobiernos locales.

Desde el organismo destacaron además la trayectoria de la letrada dentro de la institución. Barrientos Márquez integró la primera promoción del Programa de Incorporación de Trabajadores y Trabajadoras de la Asesoría General de Gobierno y recientemente se desempeñó como miembro auxiliar del Comité Evaluador de los agentes ingresantes que participaron del proceso de incorporación desarrollado durante este año.

La futura funcionaria tendrá un rol clave en la coordinación entre el Gobierno bonaerense y los municipios, en un área que concentra buena parte de la asistencia jurídica y el acompañamiento institucional que la Provincia brinda a las administraciones locales.