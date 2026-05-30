La Capilla Sagrado Corazón de Jesús celebrará sus fiestas patronales y 25 años de historia

La comunidad de la Capilla Sagrado Corazón de Jesús se prepara para vivir sus fiestas patronales 2026, en el marco de un acontecimiento especial: el 25° aniversario de la institución religiosa ubicada en el barrio de Pellegrino y Berutti.

Las actividades comenzarán el miércoles 3 de junio con el rezo del Santo Rosario y la Novena, seguidos por la celebración de la Santa Misa. Durante los días siguientes se desarrollará un amplio programa religioso que incluirá distintas intenciones de oración, entre ellas por los enfermos, el trabajo, la paz del mundo, las familias, los difuntos, la patria, el cuidado de la creación y las vocaciones.

El domingo 7 de junio, en la solemnidad del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, se celebrará la misa a las 9:00 y posteriormente habrá adoración eucarística de 10:00 a 11:00.

Las celebraciones culminarán el viernes 12 de junio, día de la Festividad del Sagrado Corazón de Jesús. La jornada central comenzará a las 16:30 con una procesión por las calles del barrio. Luego, a las 17:00, se celebrará la Santa Misa y, desde las 18:00, se compartirá un chocolate entre los presentes.

Además, durante los festejos se podrá visitar una muestra fotográfica que recorrerá la historia de la capilla a lo largo de estos 25 años.

La Capilla Sagrado Corazón de Jesús está ubicada en la intersección de Pellegrino y Berutti, en la ciudad de Olavarría.